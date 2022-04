Takmer 13 rokov mala zakázané otehotnieť! "Spravila som si tehotenský test a uhhhhh no... budem mať dieťa," napísala Britney v dlhom príspevku na Instagrame. Zatiaľ čo pre Sama Asghariho to bude prvé dieťa, Britney má z predchádzajúceho manželstva dvoch synov: Seana Prestona (16) a Jaydena Jamesa (15). „Otcovstvo je niečo, na čo som sa vždy tešil a neberiem to na ľahkú váhu. Je to najdôležitejšia práca, ktorú budem robiť," napísal 28-ročný snúbenec na sociálnej sieti.

Autor: lkm