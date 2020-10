Jessica Alves síce tvrdí, že so svojim plastickým chirurgom netvoria pár a sú iba dobrí kamaráti. Na najnovších fotografiách z Milána, kde si obaja užívajú spoločné chvíle, vyzerá to však úplne inak. Dvojicu prvé dni prichytili na ulici, ako si vymieňajú vášnivé bozky. Najnovšie však posunuli latku oveľa vyššie. Ruka v ruke si najskôr vykračovali po ulici, začali sa bozkávať, no v jednom okamihu ju pevne chytil jej plastický chirurg a začal bozkávať na prsiach. Jessica najskôr zostala poriadne prekvapená, no potom si pozornosť užívala ako ešte nikdy.

Dvojica sa večer vybrala do jednej z milánskych reštaurácii, kde si vychutnali dobré jedlo a lahodné víno. Miestami to však vyzeralo, že Jessica má problém sedieť za stolom a v pokoji sa navečerať. Pravdupovediac, s tak veľkými silikónmi by mal problém sedieť za stolom azda každý. Jessica si zopár horúcich bozkov vymenila s Giacomom aj počas večere. Mnohí preto jej tvrdeniam, že v skutočnosti netvoria pár, vôbec neveria.

To, že sa chce Jessica preoperovať na ženu, ohlásila začiatkom tohto roka. Už predtým, keď bola ešte živým Kenom, objavovala sa však v spoločnosti s Giacomom. Jessica neskôr potvrdila, že v minulosti tvorili pár, no neklapalo im to spolu a preto sa rozišli. Žeby si k sebe opäť našli cestu späť?

