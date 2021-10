Predstaviteľka Šeherezády Bergüzar Korel (39) oznámila pred pár mesiacmi svetu veľkú novinu na sociálnej sieti Instagram a o niekoľko dní neskôr sa pochválila aj pohlavím dieťatka. Dvojici sa konečne po troch chlapčekoch narodí prvá dcéra. Možno aj to dohnalo krásnu herečku k radikálnemu kroku v súvislosti s množstvom upravených fotografií, ktoré dennodenne zahlcujú sociálne siete. Ktorá mama by chcela, aby jej dcéra vyrastala v spoločnosti, kde je človek posudzovaný len z hľadiska dokonalej fyzickej krásy?

Herečka na margo tohto nepekného trendu zverejnila na sociálnej sieti Instagram svoje prirodzené fotografie bez mejkapu a fotografických filtrov. K fotografiám, na ktorých nezakrývala ani svoju únavu, pripojila zopár hrejivých slov. "Vitajte v čarovnom svete Instagramu, milé ženy. Všetci sa obávame, ako ďaleko je toto miesto od skutočného sveta, ale nemôžeme sa ani odtiaľto držať bokom. Keď vidím potešujúce fotografie, krásne ženy, dekorácie alebo stránky matky a dieťaťa, ponorím sa do toho sveta. Všetci chceme vyzerať krásne, zdravo a dobre. Ale okrem toho tu môže byť všetko skutočné. Myslím si, že tie čisté, biele, sterilné, prehnane upravené fotografie, ktoré sú vryté do nášho podvedomia, neodrážajú vždy pravdu. Som herečka a vďaka svojej profesii som obľúbená. Vždy som spochybňovala niektoré povinnosti mojej práce. Predovšetkým povinnosť vyzerať krásne. Toto sú zábery, ktoré som urobila hneď, ako som vstala z postele, ak som mala šťastie a zobudila sa po východe slnka. Moja opuchnutá tvár, moje škvrny, moje strapaté vlasy... Niekedy som takto chodila po dome celý deň. Niekedy sa nalíčim. Niekedy som sa mala veľmi rada, niekedy som sa nemohla pozrieť do zrkadla," uviedla krásna herečka na sociálnej sieti k zverejneným záberom.

Manželia Bergüzar Korel a Halit Ergenç, ktorí sa Slovákom zapísali do pamäti vďaka účinkovaniu v seriáli Tisíc a jedna noc. Zdroj: Profimedia

Čo poviete, chceli by ste byť na sociálnych sieťach obklopení skutočnou a prirodzenou krásou, alebo sa vám viac páčia falošné tváre vylepšené fotografickými filtrami?

Fotografie krásnej herečky bez mejkapu nájdete na ďalších stranách.