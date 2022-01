FOTO Vojvodkyňa Kate s novým imidžom: Svetlé vlasy sú PREČ, z tej zmeny padnete na zadok! ×

Prvé kroky princa Williama (39) a jeho pôvabnej manželky Kate (40) v novom roku viedli do londýnskeho Foundling Museum, v ktorom je patrónkou. Kate vyzerala ako vždy očarujúco, no pozornému oku neušla jedna menšia zmena. Čo to má s vlasmi?