Kto by si nepamätal rozkošnú copaňu Wednesday s tak trochu temnou dušou z kultového seriálu Rodina Adamsovcov. Bohužiaľ, jej predstaviteľka herečka Lisa Loringová v sobotu prehrala svoj boj o život, keď sa ju rodina rozhodla odpojiť od prístrojov. „S veľkým zármutkom oznamujem smrť našej priateľky Lisy Loringovej. Pred 4 dňami utrpela masívnu mozgovú príhodu spôsobenú fajčením a vysokým krvným tlakom," uviedla v príspevku na Facebooku.

Wednesday - Lisa Loring (†64) - V šoubiznise začínala už aj ako trojročná, keď z nej bola detská modelka. Zdroj: Profimedia

Jej dobrá priateľka Laure Jacobson zdieľala správu o jej smrti v príspevku na Facebooku a uviedla, že Loring zomrel v sobotu po tom, čo jej odobrali podporu života. Príčinou úmrtia 64-ročnej herečky mala byť podľa britského portálu Daily Mail masívna mozgová príhoda. Herečka mala byť napojená na prístroje tri dni, než sa jej rodina odhodlala k najťažšiemu rozhodnutiu a milovanú herečku nechali odpojiť. Po celú dobu po jej boku stáli jej dve dcéry, ktoré boli s mamou do jej posledného výdychu.

Rodina Adamsovcov je dnes už kultovou záležitosťou. Zdroj: Profimedia

Loringová sa do dejín kinematografie zapísala ako prvá predstaviteľka malej Wednesday Adamsovej. Úlohu prijala len v šiestich rokoch. Seriál sa nakrúcal dve sezóny od roku 1964 do roku 1966 s celkovým počtom 64 epizód. Loringová si zopakovala svoju úlohu v televíznom filme Halloween z roku 1977. Túto rolu neskôr stvárnila aj Christina Ricci (42), ktorá hrala Wednesday vo filme The Addams Family z roku 1991 a jeho pokračovaní Addams Family Values.



Loringová bola štyrikrát vydatá a po jej smrti zostali jej dve dcéry Marianne a Vanessa a jej vnúčatá Emiliana a Charles. Herečka sa v minulosti liečila aj z drogovej závislosti.