Vražedné pobrežie, ako sa v slovenskej mutácii seriál nazýva, sa celkovo dočkal troch sérií. Hlavnou postavou je čiernovlasý detektív s copíkom Nick Slaughter, ktorý má vystarané nielen o rôzne kriminálne prípady, ale aj ženskú pozornosť. Zatiaľ čo on je pohodovým, bezstarostným elementom, večne oblečeným v havajskej košeli, skvelo ho dopĺňa červenovlasá Sylvie ako Nickov „hlas rozumu“. Pripočítajte si k tomu krásne čisté more a pláž a nikto sa už nebude čudovať, že tento seriál mal taký úspech.

Kanaďan Rob Stewart momentálne účinkuje v seriáli The Wedding Planners a do roku 2019 hviezdil aj v Killjoys. Hoci si sčasti zachoval svoje fešné črty, husté, čierne vlasy učesané do copíka sú už dávno minulosťou. Dnes je herec a hypnotizér Rob ostrihaný na krátko a pod bielou „hrivou“ mu už presvitá koža. Ako správnemu „dedulovi“ mu navyše narástli nos aj uši, takže vek už poprieť nedokáže.

