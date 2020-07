Pes, najlepší priateľ človeka, hovorí staré príslovie. Pre herca Orlanda Blooma (43) bol však jeho pudlík Mighty očividne nielen kamarátom, ale plnohodnotným členom domácnosti, ktorú má aj so speváčkou Katy Perry. Keď sa Mighty pred týždňom stratil, Bloom okamžite zorganizoval pátraciu akciu podobnú tým, keď sa stratí malé dieťa.

Hercovho chlpatého priateľa hľadala celá armáda ľudí, do pátrania boli zapojení aj dvaja profesionálni psovodi. Bloom Mightyho hľadal vo dne aj v noci, o polnoci sondoval po záhradách susedov a preskúmal každú dieru či kanál v okolí. Dokonca vypísal odmenu 5-tisíc dolárov, ak by niekto zviera našiel, informovali britské médiá Daily Mail a The Sun.

Bohužiaľ, na siedmy deň Bloom objavil Mightyho roztrhnutý obojok. Na sociálnych sieťach sa fanúšikom vyznal zo svojej bolesti a priznal, že plakal viac, než si myslel, že je možné. Namiesto radosti z toho, že už čochvíľa mu Katy porodí dieťatko, tak hviezda z Pána prsteňov či Pirátov Karibiku celé dni smúti. Aby sa lepšie vyrovnal so žiaľom, dal si dokonca na srdce vytetovať Mightyho meno.

Bloom bol známy tým, že svojho štvornohého miláčika ťahal úplne všade, nechýbal preto ani pred mesiacmi v Prahe, kde Orlando nakrúca seriál. Umelec v minulosti už o jedného psíka prišiel – vtedy si dal jeho kostru vystaviť doma, aby bol Sidi, ktorého si adoptoval počas nakrúcania Kráľovstva nebeského v Maroku, stále s ním.

Dlhé roky robil spoločnosť hercovi Orlandovi Bloomovi pes, ktorého zachránil v roku 2004 počas natáčania filmu Kráľovstvo nebeské v Maroku. Dal mu meno Sidi a stali sa nerozlučnými spoločníkmi. Zomrel, keď mal dvanásť rokov. Zdroj: Profimedia.sk

