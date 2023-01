Slováček by svoju zákonitú najradšej zbavil svojprávnosti, aby ju takto mohol poslať na liečenie. Dáda to však vidí inak, tvrdí, že Felixovi ide o jej majetok, ktorý je, mimochodom o dosť väčší, ako ten Felixov. Napálená Dáda sa Felixovi dokonca cez médiá vyhrážala rozvodom, a tak celý tento konflikt mal dohru aj na Vianoce, píše Plus sedmička.

Dagmar Patrasová v mladosti. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cl0dzD8LhLg/

Patrasová sa v predvianočnom čase neukázala v práve lichotivom svetle. Fotografi ju načapali, ako si neupravená, neučesaná, nenalíčená, so šedinami vo vlasoch vyrazila na bleskový nákup do vietnamského obchodíka.

