Macaulay Culkin sa mnohým vryl do srdca ako Kevin z filmu "Sám doma". Toho v dospelosti ovládli drogy a alkohol, no v posledných rokoch sa jeho život ubral opäť tým správnym smerom. Dnes má so snúbenicou Brandou Song ročného syna a znova sa pustil do natáčania.

Zdroj: Brightside