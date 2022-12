Herec Jan Čenský (61) si zahral niekoľkých princov a doteraz vie ženy zaujať! Lenže tú, ktorú miloval, neočaril a odišla mu za iným. A to ju už mal aj v posteli!

Český herec Jan Čenský odštartoval hereckú kariéru prekvapujúco zápornou úlohou priveľmi ambiciózneho študenta, ktorému nie sú cudzie ani podrazy, v seriáli Skúšky z dospelosti v roku 1979. Jeho postava sa venuje atletike - a tej sa venoval aj Čenský. Dokonca ho spočiatku lákala športová kariéra, nie herecká.

Najznámejšia Čenského rozprávka Princové jsou na draka. Zdroj: archív

Lenže stačil jeden princ a už mu to ostalo. Čenský je proste najznámejší rozprávkový princ! Prvá rozprávka, kde hral princa, bola Bílá kočička (1979). Najznámejšia je Princové jsou na draka (1980), ktorú poznajú a milujú deti dodnes - aj vďaka pesničkám Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Princa hral aj v Koloběžke První s Dagmar Patrasovou (1984), v rozprávkach O princezně, která ráčkovala (1986), O nejchytřejší princezně či Anička s lískovými oříšky (1993).

Princom však nikto nemôže byť večne! V roku 2011 si zahral už kráľa, v rozprávke Tajemství staré bambitky. Princa hral spevák Tomáš Klus.

Jan Čenský ako kráľ v rozprávke Tajemství staré bambitky s Terezou Kostkovou. Zdroj: archív

Pritom sám Čenský chcel hrať radšej čertov. „Princovia musia byť ušľachtilí, nehovoria sprosto a človek sa na nich príliš nevyblázni. Skôr som závidel čertom a chcel som vystrájať s nimi,“ povedal pre portál ctidoma.cz.

Nie div, že ako elegantný princ a veľký fešák patril k miláčikom žien. Všetky ho zbožňovali a zbožňujú, ale tá, ktorú miloval on, nedostal! Český herec Jan Čenský sa priznal, že obdivoval svoju kolegyňu. Tá si ho však nevšímala - a to ju pritom dostal do postele!

