Bez známok života našli v Spojených štátoch amerických Josepha Marleyho († 31), vnuka legendárneho Boba Marleyho. Rovnako ako on sa venoval reaggae. Podľa médií zomrel na následky astmatického záchvatu.

Smrť Josepha Marleyho potvrdilo americké rádio WZP, neskôr ju potvrdil aj jamajský novinár Abka Fitz-Henley. Podľa dostupných informácií zomrel muzikant na astmatický záchvat. "Našli ho dnes ráno v jeho aute," uviedla rádiová stanica.

Muzikant po sebe zanechal manželku a dcéru. Jeho otcom bol Stephen Marley, s ktorým syn spolupracoval na Grammy ocenenej platni Strictly Roots od Morgan Heritage. Spevák bol vychovaný na Jamajke, na Floridu sa odsťahoval pre štúdium na strednej škole. Na univerzite v Miami získal titul za audioinžinierstvo.

Hudobník Joseph Marley zanechal po sebe dcéru a manželku. Zdroj: instagram josephmarley

Marley sa najviac preslávil svojím hitom Burn It Down. Po vzore svojho deda Boba Marleyho sa venoval reaggae, svoju debutovú platňu Comfortable vydal v roku 2014. Na druhú čakali fanúšikovia dlhých sedem rokov. Vlani poslal do sveta nahrávku Eternal.