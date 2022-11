Zdá sa, že škandalózna herečka Lindsay Lohan (36) je späť. Bývalá Disney hviezda sa opäť vrátila na televízne obrazovky. Takmer po 10-ročnej pauze hviezdi vo vianočnom filme z dielne Netflixu. Po veľkom návrate do vôd šoubiznisu však pociťuje strach z reakcie médií. Tie ju totiž poznajú najmä pre jej problémy s drogami a alkoholom.

Lindsay Lohan má za sebou poriadne búrlivé obdobie. Známa herečka začínala svoju kariéru ešte ako dieťa a bola hlavnou postavou Disney éry. Neskôr prišli na scénu dievčenské filmy ako Pasca na rodičov či Medzi nami dievčatami. Z mladučkej Lindsay sa veľmi rýchlo stala hviezda, ktorú poznali vo všetkých kútoch sveta. Milá ryšavá dievčina si získala množstvo fanúšikov po celom svete a mladé dievčatá sa jej chceli podobať.

Okrem iného herečka vydala aj hudobné albumy, ktoré nepatrili k najhorším a predviedla sa tak aj ako celkom dobrá speváčka. Sláva, večierky a alkohol sa však začali podpisovať na jej zdraví a mladá hviezda rýchlo vkĺzla do závislostí. Neskôr sa pridali drogy a nebolo cesty späť. Lindsay sa dokonca presťahovala do Dubaja a chcela začať znovu, no jej vášeň k herectvu ju pritiahla naspäť.



Sláva si vypýtala svoju daň aj v podaní herečky Lindsay Lohan. Závislosť od alkoholu a drog ju takmer zničila. Dnes však vyzerá opäť skvele a debutuje v novom vianočnom filme. Zdroj: profimedia

Po dlhej pauze sa vrátila na televízne obrazovky vo filme Vianoce na spadnutie, ktorý môžu fanúšikovia vidieť na Netflixe. Po prvom týždni premietania má film celkom pozitívne ohlasy a herečka sa tak môže tešiť zo svojho veľkého návratu.

Čo sa jej súkromného života týka, zdá sa, že aj tam je kríza zažehnaná. Začiatkom roka sa v Kuvajte vydala za finančníka Badera Shammasa (35), s ktorým žije v Dubaji. V minulosti tvorila pár so známymi osobnosťami ako s Wilmerom Valderramanom (42) či s hudobníčkou Samanthou Ronson (35).