Spolupracovať s takou hviezdou, ako je Sharon Stone, je ako splnený sen! Svetoznámou sa stala v roku 1992 v erotickom trileri Základný inštinkt – predovšetkým legendárnou scénou, kde sedí na stoličke a prekladá si jednu nohu cez druhú. Neskôr, v roku 1995, získala Zlatý glóbus za najlepší ženský herecký výkon a o rok neskôr už patrila medzi najlepšie zarábajúce herečky v celom Hollywoode. Fotografovať či obliekať takú hviezdu, akou je ona, je nielen veľká pocta, ale aj zodpovednosť.

Nové fotografie večne mladej herečky, ktoré sa objavili v marcovom magazíne GQ v portugalskom vydaní, vznikli práve objektívom Šimončíka. „Fotenie SS pre GQ Portugal prebiehalo tentoraz na Francúzskej riviére, kde Sharon trávila dovolenku,” povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Herečku opísal ako múdru a inšpiratívnu ženu, ktorá sa správa priateľsky a spolupracovať s ňou je pre Šimončíka vždy veľký zážitok.

„Ak je to možné, stretneme sa už deň pred fotením a počas spoločnej večere si prejdeme, ako to bude celé prebiehať,” hovorí.

Sharon fotografoval napríklad aj v Los Angeles pre časopis VOGUE a v kontakte zostal aj s jej agentom Parisom Libbym. „Včera vyšla titulková story pre Vanity Fair, ktorú sme so Sharon fotili v Miláne,” pochválil sa ďalšou spoluprácou s hereckou divou, ktorá uzrela svetlo sveta len pred niekoľkými dňami. Šimončík vyfotil Sharon v honosnej červenej róbe, pričom má jednu nohu preloženú cez druhú a na uchu má pripnutý veľký červený kríž. „Je to ako fotiť niekoho, koho poznáte roky a máte jeho veľkú dôveru, čo je v takejto miere pri celebritách ojedinelé,” povedal nášmu denníku.

Sharon Stone objektívom slovenského fotografa Branislava Šimončíka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbhMuuuNNrM/

Fotiť začal ako 22-ročný a počas svojej 20-ročnej kariéry zvečnil tie najväčšie celebrity v Hollywoode. Spolupracoval napríklad s bývalkou Bradleyho Coopera, krásnou Irinou Shayk, ale aj Monicou Belluci, Winnie Harlow, Karolinou Kurkovou, Crystal Renn či rodáčkou z Maďarska a svetovo uznávanou modelkou Barbarou Palvin.

Podľa fotografií na jeho instagramovom účte sú so Sharon aj veľmi dobrí priatelia. Pred piatimi týždňami napríklad zverejnil spoločnú fotografiu s herečkou, prostredníctvom ktorej jej zablahoželal k narodeninám. Nuž, kto by sa nechcel „kamošiť” s pôvabnou Sharon? Azda každý!