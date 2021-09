Pôvodom zanzibarský spevák Freddie Mercury († 45) tajil AIDS do poslednej chvíle a svoje trápenie svetu odhalil len deň pred smrťou v roku 1991. Nechcel, aby ho zákerná choroba obmedzovala, a pracoval až do skonania.

„Keby žil, dodnes by koncertoval,“ vyhlásil pri príležitosti 50. výročia skupiny Queen gitarista Brian May (74). Mercury však kedysi vyhlásil, že žiť do 70-ky by bola nuda, hoci ktovie, možno by nakoniec zmenil názor. Podľa Maya totiž žil a dýchal pre hudbu a nikdy si nerobil ťažkú hlavu z ďalšieho dňa.

Na Mercuryho si v deň jeho nedožitých 75. narodenín spomenuli aj bývalí kolegovia z Queenu vrátane gitaristu Bryana Maya. Zdroj: Instagram

Jediné, čo skutočne plánoval do podrobností, bola vlastná smrť, presnejšie to, aby každý, koho miloval, niečo dostal.

Keby vstal z hrobu, nebol by spokojný s tým, čo vidí

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>