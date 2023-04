FOTO Radikálna premena vojvodkyne Meghan Markle: Mamina a manželka je preč, prichádza dračica!

Manželka princa Harryho vojvodkyňa Meghan Markle sa po úteku do Spojených štátov tak trochu stiahla zo zrakov verejnosti. Z času načas sa síce niekde objavila a vyvolala vlnu senzácie, no väčšinu času trávila schovaná so svojimi deťmi v ich luxusnej vile v Montenicu. Jej hra na schovávačku však začína dávať zmysel až odstupom čas. Ten totiž Meghan využila na svoju premenu a na verejnosť sa teraz vracia so svojou pravou tvárou.