Bola veľkou hviezdou, ale skončila veľmi zle! Desať rokov bola vo väzení, čo ju zlomilo a poznačilo to aj jej vzťah so synom Jiřím, tiež známym hercom. Ten mamu vyfackal a ona sa s ním súdila.

Herečka Jiřina Štěpničková mala jediného syna Jiřího s akademickým maliarom Janom Samcom. Keď sa narodil, rodičia boli na vrchole slávy, všetci ich milovali a uznávali. K priaznivcom herečky sa hlásil aj prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho syn Jan Masaryk bol dokonca krstným otcom Jiřího Štěpničku.

Štepničková mala vždy blízko k západným krajinám. Veď aj syn Jiří sa narodil v Londýne. Takže keď po druhej svetovej vojne dostala herečka list od režiséra Františka Čápa zo západného Nemecka, ktorý jej písal, že má pre ňu prácu, neváhala a rozhodla sa pre emigráciu. Netušila však, že list bol falošný a išlo o pascu, ktorú na Štepničková mala ňu nachystala vtedajšia Štátna bezpečnosť.

V októbri 1951 ako tridsaťdeväťročná rozhodla spolu so skupinou iných ľudí využiť prevádzača a emigrovať. Elitnú herečku ale na hraniciach zadržali a na dlhých desať rokov skončila vo väzení. Po prepustení sa len veľmi ťažko vracala k svojmu pôvodnému povolaniu.

Rok 1984 a Povídky malostranské. Jiřina Štepničková mala iba veľmi obmedzené možnosti filmovania. Zdroj: archív

Jiřina Štěpničková túžila po divadle, no ako protištátnemu živlu jej to zakázali. Po dlhých útrapách sa jej napokon podarilo zamestnať sa v operete divadla v Kladne a neskôr v pražskom Realistickom divadle. „Raz si tam od nej pýtal nejaký pán podpis. A potom sa chcel rozprávať. Keď mu povedala, že nemá čas, priznal sa, že to bol on, kto ju vtedy pri úteku zadržal a zatýkal,“ opísal syn Štěpnička bizarnú situáciu.

Pre kádrový posudok matky mal problém zamestnať sa aj on. Najprv pôsobil v divadle v Hradci Králové, neskôr v Brne. Tam ho zastihla ponuka na angažmán v pražskom Divadle na Vinohradoch, odkiaľ kedysi paradoxne vyštvali jeho matku. „Angažmán mi navrhol režisér Jaroslav Dudek. Po istom čase mi však povedal, že tam stále panuje nenávisť až za hrob, takže mám na Vinohrady zabudnúť. Po krátkom čase som dostal ponuku priamo z Národného divadla a nič lepšie sa mi nemohlo stať. Som tam dodnes. Ako sa hovorí, z tohto divadla sa neodchádza, ale vynáša nohami napred,“ pripomína starú pravdu.

V prostredí prvej scény Česka necítil žiadnu nevraživosť. „Napríklad Radovan Lukavský sa ku mne správal ako k synovi. Raz mi povedal, aby som nikdy nezabudol na to a počítal s tým, že československé herectvo sa vždy bude deliť na dve skupiny: Proti Jiřine Štěpničkovej a za Jiřinu Štěpničkovú. A mal pravdu,“ skonštatoval.

