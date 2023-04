Život prvej pornohviezdy Lindy Lovelace, vlastným menom Linda Marchianová, nebol práve prechádzkou ružovou záhradou. Linda sa narodila v roku 1949 do chudobnej rodiny policajta a od detstva navštevovala katolícku školu. Od chlapcov si držala prísny odstup a plánovala dožiť zvyšok života v skromnosti ako mníška, za čo sa jej údajne spolužiaci posmievali.

Linda Lovelace Zdroj: anc

Ako sa však ukázalo, teória o živote mníšky bola pre Lindu jednoduchšia než praktizovanie. Už ako 19-ročná porodila svoje prvé dieťa, ktoré však napokon jej matka bez Lindinho súhlasu dala na adopciu. Len krátko po bolestivej strate prvorodeného dieťaťa prišla ďalšia rana. Linda prišla takmer o život pri vážnej autonehode, po ktorej už v sanitke musela dostať transfúziu krvi. Život jej to síce zachránilo, no počas transfúzie sa nakazila žltačkou typu C a zdravotné následky ju sprevádzali po celý život.

Článok pokračuje na ďalšej starne