Vo veku 78 rokov zomrel bývalý hlavný porotca televíznej šou Strictly Come Dancing, u nás známej ako Let's Dance, Len Goodman. Niekdajší profesionálny tanečník bojoval už dlhší čas so zákernou chorobou.

Bývalý porotca a profesionálny tanečník Len Goodman zomrel v sobotu v hospici v Tunbridge Wells v štáte Kent obklopený svojou rodinou. Ako informovala stanica BBC, Len bojoval posledné mesiace s rakovinou kostí.

Zdroj: instagarm @lengoodmanmbe

Moderátorka Tess Dalyová v súvislosti so smutnou správou uviedla, že Goodman bol „krásny muž, skutočný, srdečný a pokorný, ktorý zanechal dojem na každého, koho stretol“.

Len Goodman bol dlhoročným porotcom televíznych tanečných šou. Okrem britskej verzie šou Let's Dance Strictly Come Dancing, kde pôsobil ako porotca od roku 2004 až do roku 2016, sa objavil aj v americkej verzii šou Dancing with the Stars od roku 2005 do roku 2022. Diváci si ho obľúbili hlavne pre jeho ironický humor a zábavné kritiky.

Prečítajte si tiež: