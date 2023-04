Najslávnejšia filmová detská hviezda všetkých čias Shirley Temple sa narodila 23. apríla 1928 v kalifornskej Santa Monice a dnes by oslávila 95. narodeniny. Blonďavé kučeravé dievčatko so zjavným talentom na spev a tanec žiarilo pred kamerami už od svojich troch rokov. Už ako trojročná stvárnila prostitútku a ako šesťročná účinkovala dokonca vo viacerých celovečerných filmoch a získala si milióny ľudí po celom svete. Zatiaľ však, čo sa pred kamerami usmievala, v zákulisí zažívala peklo, aké by nemalo zažiť žiadne dieťa.

Detská hviezda Hollywoodu, ktorá sa neskôr angažovala ako diplomatka, zomrela 10. februára 2014 vo veku 85 rokov. Ak by žila, dnes by oslávila svoje 95. narodeniny. Ani takmer desať rokov po jej smrti však svet na jej talent a krásu nezabudol. Život hollywoodskej hviezdičky však vôbec nebol taký ružový, ako si mnohí myslia. Shirley Temple sa už ako malé dievčatko totiž musela vyrovnávať so sexuálnymi útokmi aj obťažovaním.

Shirley Temple v muzikálovom filme Stand Up and Cheer! z roku 1934. Zdroj: doctormacro.com

Keď sa Shirley Temple objavila v roku 1932 vo filme War Babies – jej prvej pripísanej úlohe – mala len tri roky. Film bol z kategórie Baby Burlesks, série ôsmich krátkych filmov, ktoré satirizovali hlavné filmy, filmové hviezdy, celebrity a aktuálne udalosti. V týchto často sexuálne sugestívnych snímkach deti napodobňovali dospelých. Obliekali sa do kostýmov pre dospelých, no nosili plienky zapínané veľkými zatváracími špendlíkmi. V tomto konkrétnom krátkom filme Temple stvárnila rolu sexuálnej pracovníčky menom Charmaine.

Vo svojej autobiografii neskôr spomínala na filmovú sériu ako na „cynické využitie detskej nevinnosti“. Ak sa navyše niektoré z dvoch tuctov detí v Baby Burlesks správalo zle, boli zamknuté v zvukotesnej búdke bez okien nazývanej „trestná skrinka“, kde boli nútené sedieť na kocke ľadu. Aj samotná Shirley bola niekoľkokrát poslaná do tejto desivej skrinky, ako však uviedla, žiadne trvalé škody na jej psychike to nezanechalo. Lekcia do jej života to však bola hlboká a nezabudnuteľná. To však ani zďaleka nie je všetko, čím si detská hviezda počas rokov nakrúcania musela prejsť.

