Nie je to tak dávno, čo si Putinova dcéra založila účet na sociálnej sieti. Luiza, ktorá sa zaujíma o módu, si za krátky čas vybudovala obrovskú základňu fanúšikov, ale aj neprajníkov. Mnohí ju totiž obviňujú z toho, že iba bezhlavo rozhadzuje peniaze daňových poplatníkov. „Pekne... toto si platíš z našich daní. Pozdrav otca," napísal jej jeden muž. "Kúpil ti otec aj zlatý záchod?" napísal zas druhý.

Ako sa však zdá, Luizu to, čo si o nej myslia ostatní, nezaujíma. Na sociálnej sieti sa aj naďalej chváli drahými kúskami oblečenia, drahým šampanským, šperkami a počas pandémie aj značkovými rúškami. Najnovšie však zverejnila fotografiu v odvážnych červených šatách s holým pásom. Nechýbalo veľa a fanúšikom by ukázala aj to, čo by nechcela. 17-ročné dievča sa dokonca pochválilo aj novým šperkom v tvare penisu, ktorý má pripnutý na značkovej kabelke.

Putinove ženy Zdroj: internet/ peg

Odkiaľ má peniaze?

Putinova bývalá milenka Svetlana a matka Luizy má 45 rokov a milióny na účte. To ako sa k nim dostala, celkom známe nie je. Svetlana zbohatla prakticky zo dňa na deň v roku 2000. V súčasnosti vlastní klub Leningrad Centre club v Petrohrade. Jeho hodnota sa podľa britského denníka Daily Mail odhaduje na neuveriteľných 75 miliónov dolárov.

O Putinovom tajnom romániku z 90. rokov informoval britský denník Daily Mail, ktorý sa odvoláva na ruské noviny Proect. To, že by mal Putin ďalšiu dcéru, však doteraz nepotvrdil.

