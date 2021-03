Švajčiarska rodáčka Ursula Andress (85) sa do pamäti ľudí zapísala ako Bond girl v roku 1962 vo filme James Bond: Dr. No. Plážová scéna, keď sa ako dokonalá siréna vynorí z mora s mušľami v ikonických bielych plavkách, sa vďaka nej stala nezabudnuteľnou!

Ursula Andress je dodnes považovaná za najsexi ženu všetkých čias! Niet divu, že po premiére prvej bondovky s legendárnym hercom Seanom Connerym († 90) vystrelila jej sláva raketovou rýchlosťou. Za úlohu Honey Ryderovej – osudovej ženy agenta Jamesa Bonda – dokonca dostala v roku 1964 Zlatý glóbus pre Nový talent a o rok neskôr už pózovala úplne nahá pre pánsky magazín Playboy. Na druhej strane, množstvo producentov sa už v minulosti na jej adresu vyjadrilo, že ju do filmu obsadili predovšetkým pre fyzické prednosti než herecký talent.

Oslnivej blondínke to však vôbec neprekážalo. Počas filmovej kariéry si zahrala po boku mnohých hollywoodskych hercov a niektorých z nich očarila natoľko, že sa do nej zamilovali. Prvý veľký románik zažila s hereckým velikánom Jamesom Deanom. Ten sa kvôli nej dokonca učil po nemecky.

Kto jej otoril dvere do sveta šoubiznisu?

Krátko po jeho smrti jej učaroval John Derek, ktorý kvôli nej opustil manželku a dve deti. Dvojica sa zosobášila v roku 1957 v Las Vegas. Bol to práve on, ktorý krásnej Ursule dohodil úlohu Honey Ryder v prvej oficiálnej bondovke Dr. No. Za svoj veľký debut v tom čase zinkasovala 6 000 dolárov. Po veľkom ošiali po bondovke v roku 1965 sa do nej zahľadel ženatý Belmondo, ktorý kvôli nej opustil manželku a tri deti.

