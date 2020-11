Jeho prvá manželka, austrálska herečka Diane Cilento, Conneryho obvinila z domáceho násilia. Škót sa neskôr sám zdiskreditoval vyjadrením, že na udrení ženy nevidí nič zlé. „Ak je žena svinská a hysterická, facka je na mieste,“ uviedol pre magazín Playboy. Mnohí ho tiež obviňovali z pokrytectva, keďže loboval za nezávislosť Škótska a sám žil v Karibiku.

VIDEO: Sean Connery obhajuje svoj výrok, že ženy si bitku zaslúžia

Milenecká aféra so skladateľkou

Podobne ako jeho filmové alter ego James Bond, aj Connery mal poriadne búrlivý milostný život.

V prieskumoch verejnej mienky bodoval ako neodolateľný James Bond na prvej priečke. Bol prvý a vôbec najlepším predstaviteľom britského špióna na striebornom plátne. Zdroj: Getty Images

Celkovo bol ženatý dvakrát, pričom počas druhého manželstva stíhal aj mileneckú aféru s hudobnou skladateľkou Lynsey de Paul. Pomer mali v roku 1989 zhruba 7 mesiacov. Nakoniec Connery jedného dňa sľúbil, že sa jej ozve ohľadom plánov na ďalší víkend, viac už však nezavolal.

Conneryho exmilenka, skladateľka Lynsey de Paul. Zdroj: Getty Images

Linsey nakoniec odradili hercove vyjadrenia o tom, že udrieť ženu je za určitých okolností normálne. Speváčka Lynsey de Paul zomrela 1. októbra 2014.

Sean Connery s manželkou Micheline. Zdroj: Getty Images

Nakrútil množstvo filmov, ale jeden z nich neznášal až do smrti

Z tieňa agenta 007 sa vymanil aj postavou františkánskeho mnícha a detektíva Williama z Baskervillu v taliansko-francúzskom filme Il nome della rosa (Meno ruže, 1986). V roku 1987 stvárnil Connery policajta Jima Maloneho vo filme The Untouchables (Nepodplatiteľní, 1987). Za vedľajšiu úlohu nekompromisného policajta získal Oscara a Zlatý glóbus.

Sean Connery (druhý zľava) vo filme Nepodplatiteľní. Zdroj: Getty Images

Filmových fanúšikov zaujal aj vo filmoch Highlander (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones a Posledná krížová výprava, 1989), Medicine Man (Šaman, 1991), Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood - Kráľ zbojníkov, 1991), First Knight (Prvý rytier, 1995), The Rock (Skala, 1996), Playing by Heart (Podoby lásky, 1998) alebo The League of Extraordinary Gentlemen (Liga výnimočných, 2003). Tento film bol Conneryho posledným a nakrúcal ho v Prahe.

Sean Connery vo filme Liga výnimočných z roku 2003. Zdroj: Getty Images

Nikdy sa netajil tým, že práve túto snímku nenávidel a práve nezhody s režisérom viedli ku Conneryho odchodu z brandže. Nesúhlasil totiž s modernými filmárskymi postupmi, ako napríklad s nakrúcaním pred zeleným plátnom či počítačovými trikovými efektami.

