Presne pred mesiacom zasiahla svet šokujúca a smutná správa o smrti legendárneho predstaviteľa agenta 007. Sean Connery zomrel podľa prvotných informácii v spánku na Bahamách, no bližšia príčina smrti zverejnená nebola. Po smrti herca prehovoril jeho syn Jason pre BBC: „Všetci pracujeme na porozumení tejto obrovskej udalosti, ktorá sa stala len nedávno, aj keď môj otec už nejaký čas nebol v poriadku. Je to smutný deň pre všetkých, ktorí poznali a milovali môjho otca, a smutná strata pre všetkých ľudí na celom svete, ktorí sa tešili z úžasného daru, ktorý mal ako herec,“ uviedol pre britskú stanicu.

Sean Connery vo filme Indiana Jones a posledná krížová výprava. Zdroj: Getty Images

V uplynulých dňoch sa však objavili aj nové informácie o príčine smrti legendárneho herca. Stalo sa tak po tom, čo jeho manželka oznámila, že pozostatky herca budú prevezené do jeho domova. „Chystáme sa priviezť Seana späť do Škótska - to bolo jeho posledné želanie. Chcel, aby bol jeho popol rozptýlený na Bahamách a tiež v jeho domovine. Chceli by sme za neho usporiadať spomienkovú slávnosť v Škótsku. Nemôžeme však povedať, kedy sa nám to pošťastí uskutočniť,“ uviedla vdova, ktorá sa stále vyrovnáva so smrťou milovaného manžela.

Podľa úmrtného listu sir Sean Connery zomrel na zápal pľúc a srdcové zlyhanie v spánku vo veku 90 rokov. Conneryho oficiálna príčina smrti bola uvedená ako respiračné zlyhanie vyvolané pneumóniou, starobou a fibriláciou.