Vdova po kráľovi rock and rollu Priscilla Presley (78) sa po náhlej smrti jedinej dcéry Lisy Marie († 54) na verejnosti často neobjavovala. Životom skúšaná herečka si prešla naozaj veľkými tragédiami, ktoré sa podpísali nielen na jej psychickej, ale i fyzickej kondícii. Okrem iného je známa mnohými plastickými vylepšeniami, ktoré, ako vidno, najnovšie dotiahla do extrému.

Filmový festival v talianskych Benátkach patrí k najstarším vôbec. Noblesné premiéry filmu si nedajú ročne ujsť celebrity svetového kalibru. Tento rok na prominentnú udalosť zavítala aj vdova po Elvisovi Presleym Priscilla, ktorá však prišla smutne sama.

V minulosti ju na podobných akciách sprevádzala dcéra Lisa Marie, tentoraz to však, žiaľ, nebolo možné. Jediná dcéra herečky totiž začiatkom roka zomrela na zlyhanie srdca a otrasená matka tak okrem manžela a vnuka musela pochovať aj svoju dcéru. Priscilla sa síce viackrát v zahraničných médiách vyjadrila, že patrí k veľmi silnej a životom skúšanej žene, klebety o jej psychickom zdraví sa však spustili na svetlo sveta najmä pre časté plastické operácie, ktoré ju postupne menia na celkom inú osobu.

Krásou oplývala vždy. To sa musí nechať, jej ikonické črty, ako boli veľké oči a plné pery však pomaly, ale iste miznú pod nánosom botoxu a vylepšení. Pri fotografiách z jej mladosti by ste len márne hádali, o koho skutočne ide. Najnovšie snímky totiž ukazujú celkom opak. Priscilla momentálne vyzerá dosť smutne, bolestivo a opäť zmenene. Jej neprimerane vyžehlená tvár začína meniť celkovú identitu a zdá sa, že to s plastikami najnovšie poriadne prehnala. Možno sa však snažila len zamaskovať smútok, ktovie.

Vdova po Elvisovi Priscilla sa rokmi zmenila na nepoznanie. Plastických operácií začalo pribúdať a dnes vyzerá úplne inak ako v minulosti. Zdroj: gettyimages

Anketa Prehnala to podľa vás Priscilla s plastikami? Áno, je veľmi zmenená 100% Nie, stále je to ona 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Najnovšie sa herečka ukázala na filmovej premiére filmu Priscilla v Benátkach. Ide o životopisnú drámu z jej mladosti a z čias, keď sa do legendárneho Elvisa zamilovala. Film režírovala vnučka jedného z najslávnejších tvorcov všetkých čias Sofia Coppola (52).