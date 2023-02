Princ William a princezná Kate z Walesu sa v pondelok zúčastnili večera, ktorý predchádzal zahájeniu kampane Dôležitosť raného detstva. Udalosť organizovalo Kráľovské nadačné centrum pre rané detstvo (The Royal Foundation Centre for Early Childhood) v sídle BAFTA v Londýne.

Princ William s manželkou Kate Zdroj: Getty Images

Ako inak, pozornosť sa sústredila predovšetkým na krásnu manželku princa Williama Kate. Tá počas večera ohromila kráľovských fanúšikov v elegantnom šarlátovom nohavicovom kostýme značky Alexander McQueen v hodnote 1 980 libier. Drahý kostým však vyvážila lacnejším šperkom, ktorý pútal pozornosť na jej ušiach. Namiesto luxusných drahokamov zvolila princezná náušnice vyrobené miestnou remeselnou dielňou v hodnote 70 libier.

Nie je to prvý raz, čo Kate zvolila práve tieto ručne vyrobené náušnice z dielne londýnskej dizajnérky. Kate ich naposledy mala na odhalení National Windrush Monument v júni 2022.

Dôležité poslanie

Kráľovský pár sa zúčastnil na podujatí pri príležitosti kampane Kate's Shaping Us od The Royal Foundation Center for Early Childhood, ktorej cieľom je zvýšiť porozumenie verejnosti o dôležitosti prvých piatich rokov dieťaťa. Pri tejto príležitosti predniesli prejavy Kate, vedúca kampane Rochelle Humes a Amanda Berry, výkonná riaditeľka Kráľovskej nadácie.

Najnovšie verejné vystúpenie Williama a Kate prišlo po zverejnení otvoreného listu v sobotu, v ktorom Kate vyzvala ľudí, aby sa zamysleli nad tým, ako by mohli urobiť svet „podporujúcim a milujúcim miestom“ pre deti.

