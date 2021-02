Je slávna, pretože je slávna! Aj takto opisujú americkí novinári najpopulárnejšiu celebritu na prelome rokov 2000 až 2001. Paris Hilton je dedičkou hotelového impéria Hilton a napriek tomu, že svoje nadobudnuté milióny rozflákala, dnes zarába miliardy. A za čo vlastne? No za to, že je slávna!

Milionárka Paris nevynikala svojím talentom, zručnosťami alebo nedajbože inteligenciou. Keďže sa narodila do rodiny milionárov, vyrastala medzi mrakodrapmi v jednom z najlegendárnejších hotelov v USA. Keď ju chytila puberta, rodičia ju umiestnili do polepšovne, kde podľa vlastných slov strávila najhoršie chvíle svojho života. V najnovšom dokumente dokonca priznala, že ju zatvorili nahú na 24 hodín do komory.

Tvrdohlavá Paris sa desivej spomienky na „internátnu školu” síce nezbavila, no ako sa dalo čakať, učiteľky si s vychádzajúcou hviezdou nedali rady. Ako malá sa začala stretávať s deckami bohatých rodičov ako napríklad s Ivankou Trump či Kim Kardashian a vymetala jednu párty za druhou.

Hodnota majetku Hiltonovcov dosahovala miliardy, Paris však zdedila „iba” tri percentá, ktoré okamžite preflákala. Zrazu sa vychádzajúcej hviezde zrodil v hlave skvelý nápad. Zatiaľ čo jej rovesníci chceli byť hercami či spevákmi, ona chcela byť jednoducho slávna, čo sa jej v konečnom dôsledku aj podarilo. Už ako 20-ročná sa začala objavovať v prestížnych kluboch v spoločnosti ostatných hviezd. A keďže malú Paris poznal už vtedy celý New York, kluby jej dokonca za to, aby vôbec prišla, platili.

V Las Vegas si zas podľa britského denníka The Sun účtovala za svoje „vystúpenia” 700-tisíc dolárov. V rokoch 2003 až 2007 účinkovala vo vlastnej reality šou, ktorá mala najväčšiu sledovanosť v histórii. Dokonca tromfla aj reality šou slávnych Kardashianiek. Keď si svoj detský sen splnila a poznal ju celý svet, začala si privyrábať ako dídžejka, napísala knihu, do predaja spustila svoj vlastný parfum, dala si vyrobiť vlastnú značku prosseca a dokonca navrhuje oblečenie pre psy. Jej majetok má dnes vďaka tomu, že je jednoducho slávna, hodnotu 2 miliardy dolárov.

Najslávnejšia dedička má dnes na krku 40-ku a ako sa zdá, zlaté staré časy, keď vymetala jeden klub za druhým alebo si lámala hlavu nad jej uniknutým porno videom, ktoré je mimochodom najslávnejšie porno video všetkých čias, sú dávno preč. O ruku ju požiadal Carter Reum, s ktorým randí už rok. Tak azda jej to tentoraz vydrží!

