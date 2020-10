FOTO Veľká PREMENA Kim Kardashian, ktorá oslávila 40 rokov: Pozrite, ako sa za tie roky zmenila

Najslávnejšia Kardashianka oslavuje! Kim sa dostala do povedomia verejnosti v roku 2007, keď sa v televízii začala vysielať reality šou Držte krok s Kardashians. Spomedzi celej rodiny to bola práve ona, ktorá si získala najväčšiu pozornosť divákov. A inak to nie je ani teraz, po 13 rokoch.