Zväčšenie pier nemusí byť vždy rýchlou a bezbolestnou procedúrou. Svoje o tom vie začínajúca modelka Basia Query z amerického štátu Nevada. Svoje pery si chcela najprv len trochu zväčšiť, no nepočítala s tým, že dostane silnú alergickú reakciu, ktorá jej pery zväčší do astronomických rozmerov.

Podľa vyhlásenia lekára dostala mladá kráska anafylaktický šok, čo znamená, že jej telo bojovalo s injekciou po vpichnutí a pacientke musela byť okamžite podaná záchranná injekcia, aby nedošlo k uduseniu.

Ak by prišla do nemocnice neskôr, mohlo sa to skončiť fatálne. Jej alergická reakcia bola taká silná, že mala problém niekoľko dní jesť aj piť. Opuch totiž stále pretrvával.

Svoju skrášľovaciu skúsenosť trpko oľutovala a vyjadrila sa, že už nikdy nič podobné nepodstúpi. Pre zväčšenie pier sa takmer zadusila. Po odpuchnutí jej na tvári zostali mierne podliatiny, ktoré sa však po pár týždňoch vedia úplne vyliečiť.

Po zavesení videa so svojimi megaperami na Tiktoku získala viac ako 17 miliónov ohlasov. Video sa stalo ihneď virálne.

Krásna Basia vyzerala prirodzene. Zákrok ju však skoro stál to najdrahšie. Zdroj: profimedia

Odkazov na jej stranu sa spustilo mnoho. Fanúšikovia jej držia palce a odkazujú, že žiadne skrášľovacie procedúry nepotrebuje. Nuž, nabudúce zrejme dobre zváži svoje kroky, ktoré môžu byť aj na úkor zdravia.

Kozmetický salón, ktorý spôsobil opuch, žalovaný nebude. I keď to v Amerike býva často zvykom, kozmetička o alergii svojej klientky nemala informácie a Basia si ani nevyžiadala naspäť svoje peniaze. Zrejme to zostane premlčané a kráska má zaujímavú, hoci bolestnú skúsenosť.