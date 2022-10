Filmová trilógia Slunce, seno nemá medzi intelektuálmi a odborníkmi rôzneho smeru podporu. To však nemení nič na tom, že ide o najobľúbenejšie české filmy aj u nás. Milujeme túto sériu pre svojský humor a jednotlivé postavy, ktoré sú nám známe svojimi hláškami, správaním, osudom aj ich prioritami. Viac ako tridsať rokov od vydania sú krásnou ukážkou mimoriadnej filmárskej vynaliezavosti.

Anketa Máte radi obľúbenú trilógiu Slunce, seno...? Áno. 95% Nie. 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O tom, že mal byť aj štvrtý film, vedia všetci veľkí fanúšikovia pôvodnej trilógie. Zdeněk Troška totiž v nejednom rozhovore prezradil, že príbeh mohol mať pokračovanie, píše portál Topky. V pokračovaní sa mala babička skamarátiť s dvoma mimozemšťanmi, ktorí sa pohybujú po obci a skúmajú dedinský život. Babička by nakoniec odletela s ufónmi ako vzorka ľudstva.

Růžičková so zakončením filmu Slunce, seno, ufóni nesúhlasila. Zdroj: archív

Žiaľ, pokračovanie stroskotalo na Helene Růžičkovej, ktorá v ňom odmietla účinkovať. Mala totiž vo filme zomrieť a vôbec sa jej nepáčilo, akým spôsobom.

Anketa Chceli by ste vidieť aj pokračovanie Slunce, seno, ufóni? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Zdeněk sa nedohodol s Helenou, neviem, prečo presne, a hovoril mi, že nechce, aby v tom hrala. A čo teraz? Ja som mu povedal, že to nie je problém a začne sa to tým, že Helena s Jirkou idú na pole v tom svojom gazíku. Zrazu sa objaví lietajúci tanier, oni po ňom pozerajú, vojdú na železničné priecestie a zmetie ich vlak. No a bude to...“ zaspomínal si na plán scenárista Markov. „Lenže Helena sa to dozvedela a urobila všetko pre to, aby sa 4. diel netočil,“ dodal na koniec.

Zdeněk Troška sa nepohodol s Růžičkovou. Zdroj: Profimedia

Dokonca už bola podpísaná aj zmluva za štvrť milióna českých korún, ale mame Škopkovej, ktorú stvárnila už spomínaná herečka, sa to nepáčilo a zrejme nechcela, aby sa jej zbavili pod vlakovými koľajami. Markov prezradil, že po "Ufónoch" sa mal natáčať ešte jeden diel, ale nakoniec to nevyšlo. Mnoho hercov z pôvodných dielov už odišlo na druhý svet, a tak bol veľkým plánom koniec.

Prečítajte si tiež: