Spomínate si na sympatickú Karen Fosterovú zo seriálu Krok za krokom? V sitkome predstavovala školáčku, ktorá extrémne dbala na svoj vzhľad - a inak to pravdepodobne nebude ani v skutočnosti. Herečka Angela Watson nedávno oslávi 47. narodeniny a na svoj vek vyzerá naozaj perfektne.

Po ukončení nakrúcania seriálu Krok za krokom sa však Angela stratila nielen z obrazoviek, ale aj zo života svojich blízkych. S popularitou seriálu sa zvýšili aj príjmy detských predstaviteľov a Angela sa tak už v tínedžerskom veku dostala k veľkému množstvu peňazí.

Sitkom Krok za krokom patrí k najúspešnejším seriálom 90. rokov a na Slovensku sa teší popularite dodnes. Zdroj: imdb

No ani vo sne nečakala, že by mohla o všetky svoje úspory prísť. Sklamali ju tí, ktorým najviac verila, pretože o peniaze ju pripravili jej rodičia. Tí ich investovali do vlastných záľub, hazardu a akcií, po čom takmer o všetko prišli.

Seriál Krok za krokom a jeho hviezdy Zdroj: ABC Photo Archives

Watson sa preto rozhodla po skončení filmovania založiť organizáciu, ktorá pomáha mladým hercom naučiť sa spravovať vlastné finančné prostriedky.

