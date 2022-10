Krstná dcéra Vladimira Putina v stredu ráno údajne utiekla z krajiny do Litvy. A to len niekoľko hodín po tom, čo polícia v jej sídle vykonala raziu za údajné kritizovanie ruskej invázie na Ukrajinu. Putin má dlhodobé väzby na jej rodinu a dlho sa o nej hovorí, že je jeho krstnou dcérou. Jej otec Anatolij Sobčak bol Putinovým profesorom práva a mentorom, ktorý mu dal prvé miesto v politike ako námestník primátora Petrohradu. Teraz je však ruský prezident pripravený označiť ju za „zahraničnú agentku“ v rámci zásahu proti disentu v Rusku.

Populárna moderátorka, ktorá v minulosti dráždila telom aj na obálke Playboya, zbalila kufre po tom, čo bola zasiahnutá samostatným trestným vyšetrovaním, v dôsledku ktorého mohla byť uväznená na tri roky za „šírenie neprávd o vládnych agentúrach“ v mediálnom kanáli. O jej úteku informovala ruská agentúra TASS. Políciu sa pred svojím útekom snažila zmiasť nákupom viacerých leteniek. „Včera (v utorok) si na internete kúpila letenky do Dubaja a dnes (v stredu) do Turecka, aby zmiatla policajných vyšetrovateľov. Nakoniec sa cez Bielorusko dostala do Litvy,“ uviedol pre TASS nemenovaný zdroj z orgánov činných v trestnom konaní. Jej let odštartoval krátko predtým, ako agenti dorazili na moskovské letisko, aby ju zatkli.

Ešte v utorok informovala o zadržaní svojho marketingového riaditeľa Suchanova, ktorého úrady stíhajú pre údajné vydieranie činiteľov cez sociálnu sieť Telegram. O stíhaní samotnej Sobčakovej zatiaľ médiá neinformovali. Novinárka zatknutie svojho spolupracovníka na svojom telegramovom účte označila za ďalšiu formu tlaku na ruské médiá. Nateraz však nie je známe, aké výroky údajne predniesla, ktoré rozhnevali predstaviteľov Kremľa a viedli k razii v jej dome a k zatykaču.

