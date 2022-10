Päťdesiatdvaročný Falcon sám seba označuje ako muža s najväčším penisom na svete. Jeho mužská pýcha v stoporenom stave údajne dosahuje 34 centimetrov. Jonah priznáva, že jeho predkožka by dokázala zakryť aj kľučku na dverách, no jedným dychom pripomína, že mať taký veľký penis je neraz zaťažkávajúcou skúškou, píše britský denník The Daily Mail.

Jonah Falcon je držiteľom neoficiálneho svetového rekordu vo veľkosti penisu. Zdroj: Instagram/@jonahfalcon1970

Aké je žiť život s nadrozmerným penisom? O tom by Falcon zrejme vedel rozprávať celé hodiny. Priznáva, že jeho život nie je len o zábave a má to aj kopu nevýhod. Na otázku, čo je najhoršie na tom, že muž má veľký penis, promptne odpovedal: "Predsudky. Neviem prečo, ale ak má chlap tam dole viac ako 30 centimetrov, ľudia usúdia, že ide o zlého človeka, egoistu, pornohviezdu, hlupáka alebo záletníka."

Pre jeho veľkosť musí myslieť aj na to, aké nohavice si oblečie a do ktorého vrecka si vloží peňaženku. Pohlavný úd mu však spôsobuje ťažkosti aj pri cestovaní. Pre jeho vypuklé nohavice si ho všimli policajti. Ochranka na letisku ho zastavila, pretože mala podozrenie, že pašuje niečo nebezpečné. Dokonca si myslela, že má v nohaviciach výbušniny.

Jeho mužská pýcha v stoporenom stave údajne dosahuje 34 centimetrov. Zdroj: Instagram/@jonahfalcon1970

Poznamenal, že jeho penis má aj plusy. Na rozdiel od mnohých mužov nemá žiadnu neistotu v tom, že by bola jeho pýcha nedostatočne veľká. S týmto problémom sa totiž stále pasuje viacero chlapov, no Falcona sa to netýka.

Užívateľom Instagramu ho vo svojom príspevku prirovnáva k šalátovej uhorke. "Som trochu dlhší a oveľa, oveľa hrubší," komentoval svoj príspevok. Zdroj: Instagram/@jonahfalcon1970

V minulosti prezradil, že mu v posteli skončilo niekoľko hviezd, o ktorých nemôže hovoriť. Išlo vraj o také, ktoré boli nominované či dokonca dostali Oscara. "Nemôžem ani povedať, či to boli muži alebo ženy. Je to veľmi limitovaný zoznam a nechcem ho ešte zmenšovať. Nebola to však Meryl Streep," dodal svojrázny rekordmen.

Američan tvrdí, že jeho prirodzenie priťahuje aj celebrity, ktoré mu píšu s jediným zámerom. Zdroj: Instagram/@jonahfalcon1970

Zároveň potvrdil, že pri sexe musí byť opatrný, aby sa nezranil. “Vždy som veľmi opatrný, aby som si neublížil. Pamätám si, že raz sa mi postavil v nesprávnom smere a mal som menšiu zlomeninu penisu,” dodal.

Jonah priznáva, že jeho predkožka by dokázala zakryť aj kľučku na dverách. Zdroj: Instagram/@jonahfalcon1970

Pre mužov, ktorí mu jeho penis závidia, má jeden odkaz. "Najdôležitejšia je osobnosť, ktorá človeka priťahuje oveľa viac ako veľký penis, a to platí aj v prípade, ak hľadáte sex. Nikoho nezaujíma, že máte malý penis, okrem vás," zhrnul muž, ktorý si vďaka veľkému penisu vybudoval meno a slávu.

Andy Lee je tiež veľmi obdarený. Zdroj: Instagram/@do_it_like_andy

Jonahovi však vo veľkosti penisu konkuruje pornohviezda Andy Lee (34). Podľa Andyho veľký penis nie je "hendikep" a vďaka svojmu obdareniu "mal už viac ako 1 000 žien". Tvrdí, že jeho takmer 27-centimetrová pýcha je "darom od Boha" a v živote mu prospela.