FOTO Plastiková Donna z Beverly Hills si to ROZDALA so sexi striptérom: AHA, čo vystrájala!

Hviezda kultového seriálu Beverly Hills 90210 Tori Spelling, ktorá stvárnila nezabudnuteľnú Donnu, sa vie stále baviť. Napriek tomu, že herečka v máji oslávila 49. narodeniny, vek by ste jej nehádali. A to nielen pre jej pomerne mladistvý vzhľad, ale aj divoké správanie, ktorým sa občas rada prezentuje. Naposledy to plastikami vylepšená kráska roztočila na pódiu so sexi striptérom.