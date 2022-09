FOTO Dogabaná Donna z Beverly Hills vytasila megaprsia v bikinách: Páni, od sexice má ďaleko ×

Herečka Tori Spelling (49), ktorá sa preslávila úlohou krásnej, ale trochu naivnej Donny Martinovej v seriáli Beverly Hills 90210, sa za posledné roky veľmi zmenila. Pre neustále komplexy zo svojho vzhľadu sa niekoľkokrát vložila do rúk plastických chirurgov. Plastiky však nevyšli podľa jej predstáv a dnes by ste kedysi krásnu Donnu už možno ani nespoznali. Na sociálnej sieti sa síce rada pochváli pekným telom a dokonalou tvárou, no v skutočnosti vyzerá celkom inak.