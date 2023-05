Jeden z najpopulárnejších hercov súčasnosti Pierce Brosnan oslávil 70. Ikonický James Bond tak svetu ukázal nielen to, že aj vo vyššom veku vyzerá skvele ale aj to, že svoju manželku Keely Shaye Smith (59) miluje napriek tomu, že nevyzerá ako modelka.

Legendárny herec Pierce Brosnan je dôkazom toho, že pravá láska nepozná hranice. O jeho manželstve s Keely Shaye Smith sa popísalo mnoho, no ich vzťah patrí k najstabilnejším v Hollywoode. Pierce a Keely sú obľúbenou dvojicou, pretože vo svete plnom rozvodov stále dávajú ľuďom nádej na dlhotrvajúci a šťastný vzťah po boku jednej osoby.

Írsky herec a producent, ktorý je známy najmä vďaka úlohe Jamesa Bonda v kultovej špionážnej sérii, je však už druhýkrát ženatý. Prvé manželstvo uzavrel v roku 1980 s austrálskou herečkou Cassandrou Harris. Cassandra predtým, ako sa zoznámila s Pierceom, účinkovala vo filme o Jamesovi Bondovi "Len pre tvoje oči". Pár mal spolu syna Seana (49) a Pierce si adoptoval aj manželkine dve deti z predchádzajúceho manželstva, Charlotte († 41) a Christophera (50). Cassandra, žiaľ, zomrela v roku 1991 vo veku 43 rokov po boji s rakovinou vaječníkov a žiaľ, rovnakej chorobe neskôr v roku 2013 podľahla aj hercova dcéra Charlotte.

Po jej smrti sa Pierce zaplietol s americkou novinárkou a environmentálnou aktivistkou Keely Shaye Smithovou. Dvojica sa zoznámila v roku 1994 a bola spolu niekoľko rokov, kým si v roku 2001 na súkromnom obrade v Írsku nevymenili sľuby. Pár má spolu dvoch synov - Dylana (26) a Paris (22).

Pierce Brosnan oslávi neuveriteľných 70 rokov. Zdroj: čsfd

Herec veľmi otvorene hovorieva o svojej láske a obdive k manželke Keely. V rozhovoroch ju označil za svoju spriaznenú dušu a pripísal jej zásluhu na tom, že mu pomohla prekonať ťažké obdobie po smrti prvej manželky. Pár je zosobášený už viac ako dve desaťročia a naďalej sú spolu šťastní. Pokiaľ ide o ich verejné vystupovanie, často sa zúčastňujú na spoločenských podujatiach a pózujú spolu aj na červenom koberci pri odovzdávaní rôznych ocenení.

Paris Brosnan: Model a syn Jamesa Bonda alias herca Pierca Brosnana. Podoba je zjavná. Zdroj: Instagram

Svetové média sa neraz obuli do krásnej Keely pre jej váhu. I keď síce nie je modelka, je to veľmi sympatická žena, ktorá napriek kilám navyše zbalila bývalého agenta 007. A to si nemôže veru povedať každá.