Nie je žiadnym tajomstvom, že hollywoodske hviezdy si často dopomáhajú plastikami a snažia sa tak zabrániť prirodzenému starnutiu. Niektoré herečky to však preženú a menia si botoxom svoju identitu. Príroda im pritom nadelila do vienka krásu, ktorú by si s nimi vymenila nejedna žena.



Herečka Melanie Griffith však najnovšie pôsobí ako celkom iný človek. Začiatkom tohto roka vydesila fanúšikov zjazvenou tvárou, čo jej hovorca odmietol komentovať. Najnovšie sa ukázala ešte v horšom stave, čo zahraničné médiá pripisujú nepodarenej plastickej operácii.



Melanie sa zapísala do povedomia nielen manželstvom s Antoniom Banderasom (62), ale aj filmovými rolami ako Podnikavé dievča či Jednoducho úžasná. O jej plastických vylepšeniach sa síce popísalo mnoho, no herečka si upravovala svoj zovňajšok už v mladšom veku.

Najnovšie fotografie herečky Melanie Griffith (65) vyvolali vlny konšpirácií a strachu. V minulosti patrila k najkrajším ženám šoubiznisu a dnes vyzerá celkom inak. Jej tvár je posiata jazvami a modrinami. Čo všetko zapríčinilo jej výraznú premenu? Zdroj: facebook



Medzi ďalšie teórie patrí rakovina. V roku 2018 totiž bojovala s rakovinou kože a vtedy jej lekári vyoperovali nádor z nosa. Nejaký čas sa potom ukazovala v spoločnosti s obviazanou tvárou. Jej aktuálne snímky, na ktorých je bez mejkapu, dokazujú, že s jej kožou stále nie je niečo v poriadku. Okrem mnohých jaziev má na tvári veľkú chrastu.

Antonio Banderas s exmanželkou Melaniou Griffith. Zdroj: GETTY IMAGES

Anketa Myslíte si, že to herečka s plastikami preháňa? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ďalšie otázky vzbudzuje aj pohľad na jej ruku, ktorá je plná modrín. Herečka je okrem iného známa aj dokonalou postavou, ktorú si aj v pokročilom veku veľmi stráži. Pravidelne cvičí a zdravo sa stravuje a svojimi krivkami by mohla pokojne konkurovať aj oveľa mladším ročníkom. Jej mladícka postava však momentálne veľmi nekorešponduje s jej zničenou tvárou. Môžeme sa len domnievať a veriť, že ide len o zákrok, ktorý časom jej zovňajšok zlepší.



Prečítajte si tiež: