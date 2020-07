Problémy v raji? Celebritná rodinka Geissenovcov prežíva aktuálne nepríjemné chvíle. Dôvodom sú drsné útoky a zosmiešňujúce komentáre na adresu ich 15-ročnej dcéry Shanie, ktorá sa v uplynulých týždňoch radšej stiahla do úzadia.

Život na verejnosti so sebou často prináša mnoho neprajníkov a závistlivcov. Bohužiaľ, negatívnym reakciám na sociálnych sieťach sa nevyhla ani 15-ročná dcéra Carmen a Roberta Geissenovcov. Práve jej fotografie a videá sa stali v posledných týždňoch terčom útokov internetových neprajníkov. V súvislosti s jej fotografiami aj príspevkami jej rodičov padali na adresu mladej slečny, ktorá bola od útleho detstva zvyknutá na svetlá reflektorov, tvrdé urážky. "Shania, si odppudzujúca, ... Si skutočne nechutná, ...Nie si nič iné ako rozmaznaný fracek," znejú niektoré z urážok mierených na mladšiu dcéru milionárov Geissenovcov.

Shania Geissenová rada pózuje pred fotoaparátom. Zdroj: Instagram

Hrubé urážky sa objavili po zverejnení videa, keď sa rodina presúvala súkromnou helikoptérou do Monaca, ktorým sa Carmen pochválila na svojom účte Instagram. Shania sa po záplave urážlivých komentároch na sociálnych sieťach odmlčala. 5-ročná dcéra Geissenovcov do tej doby zdieľala hlavne fotografie z prostredia módy a cestovania. Vďaka jej snímke z talianskych Benátok sa dokonca do povedomia dostal aj gondolier, ktorý s ňou na jednej z fotografií pózoval.

Anketa Chceli by ste život v luxuse ako majú Geissenovci? Áno 35%

Nie 65% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mnohí jej fanúšikovia urážky nechápu. Dievčina sa jednoducho narodila do bohatej rodiny a už v útlom veku bola rodičmi vrhnutá pred kamery v reality šou Ťažký život milionárov. Carmen aj Robert sú aktuálne z neprajníckych komentárov a urážok znepokojení a obávajú sa, že by mohli mať na cieľavedomú Shaniu, ktorá sa snaží kráčať v šľapajach otca, nepriaznivý vplyv.