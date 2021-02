Prvú vlnu škandálov okolo legendárneho sídla Playboy Manison, kde si Hefner nažíval dlhé roky so sexi modelkami, priniesla kniha jednej z jeho mileniek, dnes už 41-ročnej Holly Madison. Mala len 20 rokov, keď sa rozhodla presťahovať do Hefnerovej vily v Los Angeles a užívať si luxus zadarmo. Ako však rýchlo zistila, nič nie je zadarmo a Holly sa musela vyrovnať s realitou, že za život vo vile musí platiť svojím vlastným telom. Jej nadšenie a vytúžený život sa tak rýchlo premenili na škaredú nočnú moru.

Život s Hefnerom nebol taký super, ako si verejnosť myslela. Zdroj: Ethan Miller

Madison, ktorá bola s Hefnerom v rokoch 2001 až 2008, vydala v roku 2015 výbušnú knihu s názvom Down the Rabbit Hole, v ktorej opísala nechutné zážitky z vily. Po šiestich rokoch od vydania škandalózneho diela, v ktorom realisticky opísala nútený sex s Hefnerom, sexuálne orgie aj drogy, ktoré podávali modelkám, aby boli povoľnejšie, sa režiséri rozhodli jej príbeh sfilmovať.

Séria bude zobrazovať to, čo Madison videla za bránami Playboy Mansion - kde mladé ženy dostávali drogy a nabádali ich na účasť na sexuálnych orgiách dvakrát týždenne s Hefnerom.

Holly sa do slávnej vily dala zatiahnuť ako 20-ročná študentka. Kamarátka ju pozvala na párty do Playboy Mansion - myslela si, že to bude jednorazová záležitosť, ale čoskoro sa pristihla, že každý týždeň chodí na nedeľné párty pri bazéne. Po roku sa rozhodla vyskúšať to a stať sa jednou z Hefnerových priateliek, aby mohla naďalej žiť v Los Angeles. Myslela si, že nikto z nich v skutočnosti nemal sex so starnúcim pornomagnátom, ktorý mal vtedy asi 70 rokov.

Hefner so svojimi zajačikmi pred slávnou Playboy Mansion. Zdroj: Northfoto

Ale počas svojej prvej „Klubovej noci“ s Hefnerom a ostatnými priateľkami rýchlo stratila akékoľvek ilúzie, keď jej ponúkol Quaalude a povedal jej: „V 70. rokoch nazývali tieto tabletky otváračmi stehien,“ uviedla Holly vo svojej knihe.

Okrem orgií a drog sa však čoskoro stala Hefnerovým väzňom. Dievčatá museli dodržiavať prísnu večierku a od deviatej večer už nesmeli opustiť sídlo. Rovnako tak sa museli vzdať aj svojho samostatného života za bránami Playboy vily. "Pred príchodom do vily som pracovala ako čašníčka, no prácu mi zakázali, a tak som prišla o svoj príjem," uviedla Holly, ktorá sa zrazu ocitla v zajatí, z ktorého nemohla uniknúť. Bez peňazí a možnosti na slušný život a únik z pekla dokonca modelka priznala, že premýšľala aj nad samovraždou. „Utopenie sa mi zdalo ako logický spôsob, ako uniknúť zo smiešneho života, ktorý som viedla,“ napísala.

Článok pokračuje na ďalšej strane