Od smrti Hugha Hefnera uplynú v septembri už tri roky. Nie je tak nič výnimočné, že tesne pred výročím jeho smrti sa v zahraničných médiách objavujú životné príbehy jeho sexi krások, ktoré s ním počas jeho života zdieľali sexuálne dobrodružstvá aj spoločnú domácnosť. Napriek tomu, že si jeho "zajačiky" plnými dúškami užívali život v luxuse a práve vďaka nemu sa mnohé z nich stali slávne, po jeho smrti veselo obrátili kartu a na svojho chlebodarcu kydajú z každej strany.

Na sex s ním som sa musela opiť

Pri nakrúcaní reality šou Girls Next Door (zľava): Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt, Hugh Hefner a Holly Madison. Northfoto Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Vtedy 18-ročná Kendra Wilkinson spoznala Hefnera na oslave jeho 78. narodenín, kde vystupovala ako nahá socha pre jeho potešenie. Následne ju samotný Hefner pozval, aby sa stala jeho priateľkou a nasťahovala sa do neslávne známej Playboy Mansion. Lukratívnu ponuku s vidinou života v luxuse v tom čase neodmietla a veselo sa nasťahovala do sídla hriechu a zvrhlostí.

Dnes už 35-ročná modelka a televízna hviezdička vidí situáciu celkom inak a na život v Playboy Manison spomína so znechutením. "Presťahoval som sa a prešli týždne, kým som zistila, že mu ide o sex. Nevedela som nič o Hefnerovi. Práve som ukončila strednú školu. Sľúbila som, že s ním budem spať, ale musím sa na to sama pripraviť," uviedla.

Ikonická vila nerestí, Playboy vila, už má svojho nového majiteľa dlhší čas. Známy podnikateľ za ňu zaplatil celých 100 miliónov! Zdroj: Profimedia

"Zvyčajne som bola veľmi opitá. Až do nasledujúceho dňa som sa o veľa nestarala. Aby som prežil tie noci s Hughom, musela som byť veľmi opitá alebo fajčiť veľa marihuany," dodala kráska v rozhovore. "Celý sex s Hefnerom trval asi minútu. Bolo to ako práca. Párkrát zasunul dnu a von a bolo po všetkom. Vôbec som si to neužívala,"dodala Kendra, ktorá to po boku Hefnera vydržala len do roku 2008 a potom sa z Playboy Manison radšej zdekovala.