Dvojičky Olsenové oslavujú 13. 6. svoje 36. narodeniny. Celý svet si ich pamätá z nezabudnuteľného seriálu Plný dom, v ktorom sa objavili už ako jednoročné bábätká. Vyrastali pred zrakmi miliónov divákov, ich osud sledoval celý svet.

Mary-Kate a Ashley odštartovali hereckú kariéru, keď mali len jeden rok, a to v seriáli Plný dom, ktorý sa začal v roku 1987 a skončil sa v máji 1995.

Olsenky rástli spolu so seriálom, a keď mali štyri roky, boli to dve malé rozkošné princezničky, ktorým by ste za jeden pohľad dali všetky maškrty sveta. Táto roztomilosť a popularita sa s nimi ťahala aj celé dospievanie. Pre dievčatá z celého sveta boli idolmi. No zatiaľ, čo sa pred kamerami usmievali, v súkromí sa trápili.

Keď sesterské duo dovŕšilo dospelosť, dočkalo sa pocty a na chodníku slávy pribudla hviezda s ich menami. V tom roku sa vrhli na dizajnérstvo a Ashley sa rozhodla skončiť s herectvom, kým druhá pokračovala.

V osemnástich prešli ešte jednou zmenou, vďaka ktorej si ich už nik nepomýlil. Staršia Ashley totiž stavila na blond hrivu, kým mladšia Mary-Kate to skúsila s hnedými vlasmi. V tom čase už Mary-Kate bojovala s anorexiou.

Ako 22-ročná stále mala Mary-Kate status herečky, a tak bolo nad slnko jasnejšie, že jej problémy s anorexiou nik neprehliadne. Hoci mala v tom veku vyzerať ako kvet v rozpuku, opak bol pravdou.

Anorexia a experimentovanie s drogami sa na nej podpísali a vyzerala ako stará žena.

Sestrám svietil v občianskom vek 28 rokov a Mary-Kate zverila svoju tvár zničenú životným štýlom do rúk plastického chirurga. Z mladej ženy sa razom stala minimálne o 15 rokov staršia umelina.

Už si viac so sestrou neboli také podobné. Ich štýl obliekania sa v tom čase niesol v čiernej farbe, ktorou síce nič nepokazíte, no niekedy je jej jednoducho priveľa.

Tmavá farba ich baví dodnes, hoci mali počas uplynulých rokov aj pár svetlejších či farebnejších momentov. Ich vzhľad sa však od čias ich slávy radikálne zmenil a dnes sa na verejnosti objavujú len sporadicky.

