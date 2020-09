FOTO MEGALUXUSNÁ obývačka Harryho a Meghan: Predražené sviečky a pozrite na tú zbierku kníh!

To je ale luxus! Meghan Markle sa prostredníctvom videohovoru ukázala v poslednej časti šou Amerika má talent, kde sa prihovorila súťažiacemu Archiemu Williamsovi. Meghan počas videohovoru sedela na luxusnej pohovke, no to nebolo ani zďaleka všetko, čo divákom udrelo do očí.