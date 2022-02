FOTO MEGA hanba pre Brucea Willisa: Ťažko uveriť, že TAKTO dopadla taká hollywoodska hviezda! ×

Od čias, kedy Bruce Willis (66) vo filme „Prvý smrteľný hriech“ s Frankom Sinatrom vstúpil na pozadí do bistra ako mladý komparzista, uplynuli neuveriteľné štyri dekády. Písal sa rok 1980 a pre mladučkého a začínajúceho herca išlo o prvú, byť absolútne zanedbateľnú úlohu. Takto fungoval ešte niekoľko rokov: ako ľudská maketa, človek do počtu, ktorého by ste v záverečných titulkách hľadali márne.