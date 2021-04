Zrejme najznámejšia živá Barbie na svete Jessica Alves (37), opäť raz šokovala svojich fanúšikov. Po operácii pohlavia odcestovala do Turecka a len prednedávnom sa objavila na letisku v Los Angeles. A ako to už u nej býva zvykom, čo nová fotografia, to nová operácia. Ako vyzerá dnes?

Bude niekedy spokojná sama so sebou? Jessica Alves sa po prílete do Los Angeles usmievala od ucha k uchu a veselo mávala novinárom. Len málokto by však dokázal prehliadnuť jej tvár, ktorá bola opäť raz iná. Jessica mala o niečo bacuľatejšie líca a taktiež bola veľmi bledá. Na fotografiách, ktoré po prílete zverejnila na sociálnu sieť, zas vidieť, že má oveľa užší nos. K tomu, aby bola sama so sebou konečne spokojná, jej nenahráva ani najnovšia správa od lekárov.

Jessica sa pre britský denník Daily Mail zdôverila a priznala, že jej lekári po operácii pohlavia diagnostikovali miernu nadváhu.

"Je to tak, pribrala som a moje staré oblečenie mi je malé. Je to pre ženské hormóny, ktoré si musím pichať a vďaka ktorým mám oveľa väčšiu chuť do jedla. Stále som hladná," priznala pre Daily Mail a dodala, že ešte ako muž toho mohla zjesť oveľa viac. "Zabudla som, že som bola niekedy muž a že moje telo už dnes pracuje úplne inak. Som veľká a mám veľké krivky. Ale to sa mužom predsa páči," hovorí.

Jessica Alves 10 dní po operácii, po ktorej sa pochválila novou vagínou. Zdroj: instagram @jessicaalves

Jessica pricestovala do Los Angeles kvôli novej televíznej šou, v ktorej bude účinkovať. "Som tu v mene spoločnosti NBC Universal, aby som nakrútila skvelú televíznu šou, v ktorej ma ľudia v USA lepšie spoznajú. Viac vám však nateraz prezradiť nemôžem," priznáva.

Kedy sa rozhodol Rodrigo, že sa stane živou Barbie?

Rodrigo Alves svoju prvú plastickú operáciu absolvoval už ako 17-ročný. Počas dospievania mu lekári zistili poruchu endokrinného systému, pri ktorej dochádza k zväčšeniu veľkosti mužského prsného tkaniva. O dva roky neskôr podstúpil aj svoju úplne prvú operáciu nosa. V roku 2019 vyhlásil, že už viac nebude Kenom. Jeho nový sen bolo stať sa živou Barbie. Do roku 2019 absolvoval 103 kozmetických zákrokov, z toho 51 plastických operácií za viac ako pol milióna dolárov.

