Že stará láska nehrdzavie, nie sú v prípade speváčky Jennifer Lopez (52) len slová, ale aj realita. Svoje áno povedala hercovi Benovi Affleckovi (49) už druhýkrát, a to takmer presne po dvadsiatich rokoch od ich prvých zásnub. No vôbec Ben nie je jediným mužom v živote latino divy, ktorý pred ňou pokľakol s prsteňom v ruke.

Čo by za to dali iné! Speváčka a herečka Jennifer Lopez sa dnes môže pochváliť už v poradí šiestym zásnubným prsteňom vo svojej zbierke. Obrovský zelený diamant jej na prstenník navliekol herec Ben Affleck, s ktorým bola hviezda zasnúbená už v roku 2002. V tom čase ich vzťah, bohužiaľ, nevydržal a dvojica v roku 2004 zrušila zásnuby. „Teraz sme starší, sme múdrejší, máme viac skúseností, sme na rôznych miestach v našich životoch, teraz máme deti, a musíme si byť týchto vecí veľmi vedomí," uviedla speváčka v rozhovore pre magazín People a objasnila tak, prečo si myslí, že tentoraz im to s Benom konečne klapne.

Jennifer Lopez a Ben Affleck v roku 2022. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcHwnSevlf3/

Symbolom šťastnej budúcnosti sa stal pre Jenn zásnubný prsteň od Benna. Jeho tajomstvo spočíva v jedinečnej farbe, ktorá speváčke vždy priniesla šťastie. „Vždy hovorím, že zelená farba je moja šťastná farba... Možno si pamätáte na isté zelené šaty. Uvedomila som si, že v mojom živote je veľa momentov, keď sa udiali úžasné veci, keď som mal na sebe zelenú,“ uviedla v jednom zo svojich príspevkov. Dominantou zásnubného prsteňa je vzácny 8,5-karátový prírodný zelený diamant. „Ak je to skutočne zelený diamant, som ohromený,“ povedal generálny riaditeľ Diamond Pro Mike Fried pre web Page Six Style. „Zelený diamant takejto veľkosti je neuveriteľne vzácny a prevýšil by hodnotu ich predchádzajúceho zásnubného prsteňa. Prsteň by som ocenil na viac ako 5 miliónov dolárov a mohol by mať hodnotu pokojne aj viac ako 10 miliónov dolárov," dodal. Či im zelený kameň prinesie šťastie, sa ukáže až časom.

Jennifer Lopez a Ben Affleck v roku 2002. Zdroj: Getty Images

Ich cesta k spoločnej budúcnosti bola totiž dlhá. Speváčka už bola vydatá celkovo trikrát. Jeden rok jej vydržalo prvé manželstvo s Ojanim Noaom, ktorého si vzala v roku 1997. O rok dlhšie zvládla manželský život po boku Crisa Judda, za ktorého sa vydala v roku 2001. Nádej na šťastné a dlhé manželstvo prišlo až s treťou svadbou po zrušení zásnub s Benom Affleckom. Len krátko po rozchode sa Jennifer ešte v roku 2004 vydala za speváka Marca Anthonyho. Ich manželstvo vydržalo dlhých 10 rokov až do rozvodu v roku 2014, a tak ani tretia svadba nemala ten šťastný koniec.

Až v roku 2019 našla Jennifer znova svoje šťastie, tentoraz v náruči lámača ženských sŕdc a nenapraviteľného sukničkára Alexa Rodrigueza, s ktorým sa v roku 2019 aj zasnúbila. Ani piaty diamantový prsteň však herečke nepriniesol šťastie v láske. Začiatkom roka 2021 sa začalo hovoriť o Alexových záletoch a nevere a krátko nato oznámila dvojica zrušenie zásnub a rozchod. Boľavé srdiečko si Jennifer liečila u svojho exsnúbenca Bena Afflecka, s ktorým si k sebe postupne našli cestu a po týždňoch tajností oficiálne potvrdili svoj vzťah, ktorý uplynulý týždeň vyústil v poradí už do šiestych Jenniných zásnub. Speváčka sa v piatok pochválila veľkou novinou prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde predviedla aj svoj obrovský zelený prsteň. Tak ktovie, azda to bude konečne ten správny.

