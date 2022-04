Boháči Beckhamovci pri nich vyzerajú ako chudáci: Astronomický majetok rodiny sexi nevesty! ×

V sobotu sa bude ženiť prvý zo štyroch potomkov Davida a Victorie Beckhamovcov – najstarší syn Brooklyn (23). Jeho vyvolenou je herečka Nicola Peltz (27). Kto by si pomyslel, že ide o ambicióznu slečnu, čo sa chcela vydať do zazobanej rodiny, bol by na omyle.