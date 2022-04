Predtým Carol Maltesiová z talianskeho Milána pracovala v obchode s parfumami, avšak po tom, čo bol počas pandémie koronavírusu zavedený lockdown, zostala bez práce. Aby uživila svoje dieťa, rozhodla sa dať k pornopriemyslu. Dvadsaťšesťročná brunetka si zariadila aj účet na OnlyFans, aby si privyrobila. Jej nové živobytie ju však nakoniec podľa informácií britského denníka Daily Mail stálo život. Naposledy bola videná v januári, avšak naďalej komunikovala so svojimi blízkymi cez správy. Dokonca platila nájom za svoj byt.

Aby sa zbavil tela zavraždenej ženy, mal si podľa vyšetrovateľov kúpiť pílu a telo Carol rozrezať na pätnásť kusov, ktoré potom dal do vriec na odpadky. Ešte predtým, než telo rozrezal, sa vraj pokúsil popáliť ženinu tvár, aby ju nemohli policajti identifikovať. Zdroj: instagram @charlotteangie

Snaha uživiť svoje malé dieťa nakoniec stála krásnu Carol život. Začiatkom mesiaca náhodný okoloidúci našiel blízko mesta Borno neďaleko Brescie vo vreciach na odpadky odrezané ruky. Policajti následne pozostatky identifikovali vďaka tetovaniu. Rozrezané telo patrilo práve krásnej Carol.

Po zverejnení informácií o nájdení jej tela pribehol na políciu ochotný sused David, ktorý chcel polícii podať informácie o jej zmiznutí. Strážcom zákona sa však nepozdávalo jeho zvláštne správanie a Fontana sa nakoniec priznal, že svoju susedku zabil brutálnym spôsobom. Z nenápadného food blogera a zamestnanca banky sa tak razom vykľul zvrátený vrah.

Jej telo našli rozrezané na kúsky vo vreci na odpadky. K brutálnej vražde sa priznal jej sused David Fontana (43), ktorý polícii opísal nechutné detaily brutálneho činu. Zdroj: instagram @charlotteangie

Práve on odpovedal na správy v jej telefóne a platil za ňu nájom. Dvojica sa vraj dohodla, že spoločne nakrúti porno. „Mali sme nakrútiť dva filmy, pričom ten druhý bol násilnejší. Bolo desať hodín ráno alebo jedenásť a my sme boli v jej dome. Dokončili sme prvý film a potom sme šli do spálne, kde je striptízová tyč. Priviazal som jej zápästie k tyči a na hlavu som jej dal igelitové vrece. Bola úplne nahá a tiež som jej zviazal nohy. Mal som kladivo a začal som ju od nôh biť, ale nie tvrdo,“ popísal chvíľu, ktorá vyústila až do brutálnej vraždy.

Snaha uživiť svoje malé dieťa nakoniec stála krásnu Carol život. Zdroj: Profimedia

„Ako som pokračoval nahor, začal som ju biť silnejšie, kým som sa nedostal k hlave. Neviem, prečo som to urobil, vlastne neviem, čo sa stalo. Stále hýbala hlavou, ale ďalej som ju bil. Potom som si zrazu uvedomil, čo robím, tak som schmatol kuchynský nôž a podrezal jej hrdlo. Bol to akt láskavosti. Videl som, že trpí,“ dodal údajne pri výsluchu. Videá, ktoré zachytávajú brutálnu vraždu, potom vraj vymazal zo svojho telefónu, ale forenzným expertom sa ich podarilo obnoviť.

