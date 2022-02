Celým menom Stella Francis Gregg (20) sa narodila 3. decembra 2001 hollywoodskemu páru herečke Jennifer Grey (61) a jej exmanželovi hercovi a scenáristovi Clarkovi Greggovi (59). Gregg a Gray sa zosobášili v roku 2001 a neskôr v tom istom roku sa im narodila dcéra Stella. Pár bol zosobášený takmer 20 rokov, kým sa v roku 2020 rozišiel.

Z malého dievčatka je dnes už dospelá žena, ktorá sa vydala po stopách svojich slávnych rodičov. V máji 2020 ukončila strednú školu, o čom spolu s rodičmi informovala fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Nie je jasné, či sa Stella plánuje venovať herectvu aj v budúcnosti, no na konte má už dva herecké výkony. Stella sa objavila v Greggovom filme z roku 2013 Trust Me a v epizóde Agents of Shield z roku 2017. Účinkovala aj v epizóde dokumentárneho seriálu o rodinnej histórii Who Do You Think You Are? so svojou matkou. Okrem hrania na pľaci sa tínedžerka ponorila do sveta celebrít tým, že sa v priebehu rokov objavovala na premiérach so svojimi rodičmi.

Podľa jej odvážnych záberov na sociálnej sieti by sa však Stella mohla pokojne venovať aj modelingu. Nepochybne totiž svoju krásu zdedila po slávnej mame, ktorú si ľudia budú navždy pamätať ako Baby z Hriešneho tanca. Jediné, čo po nej nezdedila je nos, ktorý si herečka pred rokmi dala upraviť. Čo poviete, podobá sa Stella na svoju slávnu matku?