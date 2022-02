Keď 127-metrovú superjachtu miliardára Jeffa Bezosa (58) tento rok dokončia, bude najväčšou plachetnicou na svete. Bohužiaľ, 40 metrov vysoké trojsťažňové plavidlo za 430 miliónov eur sa nezmestí pod oceľový most Koningshavenbrug v Rotterdame, nazývaný aj "De Hef", ktorý je považovaný za symbol tohto najväčšieho prístavu Európy.

Radnica teda preto lodenici vyhovela a centrálnu časť mosta odstráni, aby plachetnica s názvom Y721 mohla z prístavu vyplávať na more. Rozhodnutie však pobúrilo holandských pamiatkarov, keďže magistrát po rozsiahlej renovácii mosta v roku 2017 prisľúbil, že ho nikdy nedá demontovať.

"Je to jediná cesta vedúca na more," vyhlásil v odozve hovorca starostu Rotterdamu. Magistrát teraz tvrdí, že most po prejazde jachty získa opäť svoju pôvodnú podobu. Proces demontáže potrvá niekoľko týždňov a očakáva sa tohto roku v lete.

Stavanie lodí je v Rotterdame dôležitým zdrojom príjmov a zamestnanosti, a tak mesto niekomu ako Jeff Bezos rád ustúpi. Boháč, ktorého majetok činí 175 miliárd dolárov, navyše súhlasil, že všetky náklady spojené s rozobratím a so znovuzložením stavby uhradí.

Koningshavenbrug, ktorý postavili v roku 1878 a prestavali po tom, ako ho v roku 1940 počas druhej svetovej vojny zbombardovali nacisti, je bývalý železničný most na trati spájajúcej Rotterdam s belgickými Antverpami a Bruselom. Jeho stredná časť je zdvíhacia, aby pod ním mohli preplávať lode.

Bezosova nová „hračka“ je taká veľká, že sa pod 40 metrov vysokú konštrukciu prezývanú „De Hef“ skrátka nezmestí. Radnica teda súhlasila, že Koningshavenbrug rozoberie, aby plachetnica spoločnosti Oceanco s názvom Y721 mohla z prístavu vyplávať na more. Zdroj: Geography Photos

Plachetnicu Y721 stavia spoločnosť Oceanco.

Keď k nej konečne pripevnia aj desiatky metrov dlhé sťažne, bude pripomínať ďalší z lodných skvostov tejto firmy – plachetnicu Čiernu perlu. Y721 však bude oveľa dlhšia – má až 127 metrov. Keď vypláva na more, predbehne tak aj momentálne najväčšiu plachetnicu sveta s názvom Sea Cloud.