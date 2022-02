UPOZORNENIE: Článok obsahuje nahotu a nie je vhodný pre maloletých!

Napriek tomu, že dnes je z nej hviezda veľkého kalibru, vyrastala v skromných podmienkach v bežnom paneláku.

Markéta Štroblová (33), na pohľad nevinná drobná brunetka s výzorom školáčky, má vskutku nevšedné povolanie. Už od roku 2008 pôsobí v pornopriemysle ako herečka a modelka. Jej životný príbeh sa od ostatných hviezd z brandže príliš nelíši. Markéta vyrastala v paneláku v českom Brne spolu s mladším bratom. Napriek tomu, že študovala za zdravotnú sestru, školu neukončila a vrhla sa na prácu pornoherečky. „Ako inak, spočiatku som to robila hlavne pre peniaze, bola to možnosť rýchleho zárobku,“ uviedla Markéta v rozhovore pre portál Refresher.

Ako neskúsená a začínajúca herečka podpísala zmluvu s ruskou produkčnou spoločnosťou, ktorá jej za nakrúcanie ponúkla slušný balík peňazí. Bohužiaľ, Markéta od nich nevidela ani cent. K zvratu došlo až pred tromi rokmi, keď sa Markéte podarilo vyhrať súdny spor.

Kráska z Brna potom na dva roky hodila kariéru pornohviezdy za hlavu a pracovala ako barmanka. Po malej prestávke sa však k nakrúcaniu vrátila. „Milujem sex, preto som sa rozhodla byť pornoherečkou,“ vysvetlila svoje rozhodnutie vrátiť sa do brandže. A hoci je dnes jednou z najslávnejších a najlepšie zarábajúcich herečiek, dlhé roky sa vyhýbala základným scénam, ktoré by ste u herečky jej kalibru jednoducho čakali. „Roky som nakrúcala len so svojím expriateľom. A keď som sa k práci po dvoch rokoch vrátila, nakrúcala som len s dievčatami alebo sólové videá. Klasický sex žena-muž som nerobila veľmi dlho,“ povedala. Práve so ženami nakrúca najradšej.

Takejto netradičnej konzervatívnosti, akú v pornopriemysle nevidno často, sa drží dodnes. Vyhýba sa extrémnym či mimoriadne úchylným scénkam‚ a keď už niečo také pred kamerou robí, tak len s manželom. Je totiž vydatá za kolegu z brandže Markusa Schlögla, s ktorým by si radi v dohľadnom čase založili rodinu. Bude vtipné, keď raz budú deťom vysvetľovať, ako sa mamička spoznala s ockom...

