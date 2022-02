Nie je žiadne tajomstvo, že Carmen už v minulosti absolvovala celý rad skrášľovacích zákrokov. Manžel svojskej milionárky Robert len prednedávnom oslávil 58. narodeniny a pri tejto príležitosti si celá rodinka odskočila do reštaurácie. "Aký skvelý večer. Je príjemné, keď vás vaše veľké dcéry vedia prekvapiť," napísala pod fotografiu, pod ktorou sa okamžite nahromadili nielen gratulácie k sviatku Roberta, ale aj štipľavé komentáre v reakcii na jej "novú tvár". Carmen má totiž na fotografii neprirodzene nadvihnuté oči a vyzerá to, akoby práve absolvovala ďalší kozmetický zákrok.

Skalní fanúšikovia milionárky síce obdivujú jej energiu a zovňajšok aj pred 60-kou, no so skrášľovacími procedúrami to podľa nich už preháňa. "Carmen, bývala si sakramentsky pekná... ale tvoja tvár vyzerá horšie a horšie, už nemáš takmer žiadne oči," napísal jeden fanúšik, ku ktorému sa hneď pridali aj ďalší. "Carmen, čo si to so sebou porobila?" napísala ďalšia zhrozená fanúšička.

Paradoxne, Carmen sa v minulosti viackrát vyjadrila, že "botoxová liečba neprichádza do úvahy" a že "taký jed, ako je botox, si do tela aplikovať nebude." Niekoľko viditeľných zákrokov však predsa len má. V minulosti si napríklad dala zväčšiť prsia a taktiež podstúpila tzv. upírsky facelift, čo je regenerácia pokožky injekciami s podaním plazmy získanej od daného pacienta.

Anketa Myslíte si, že by Carmen mala prestať so skrášľovacími procedúrami? Určite áno, veď bola pekná aj bez nich! 67% Nech si robí, čo chce! 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný